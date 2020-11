Nationales Bildungsminister Südkoreas und Argentiniens teilen Erfahrungen mit Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen

Südkorea und Argentinien haben heute ein virtuelles Bildungsministertreffen abgehalten, um Erfahrungen mit dem Vorgehen gegen die Covid-19-Pandemie in den Schulen zu teilen.



Bildungsministerin Yoo Eun-hae erläuterte in der Videositzung ihrem argentinischen Amtskollegen Nicolas Trotta Südkoreas Politik zum Präsenzunterricht und die Schutzmaßnahmen in den Schulen.



Trotta sagte, dass Südkoreas Beispiele der Seucheneindämmung in argentinischen Schulen dabei helfen würden, auf Covid-19 zu reagieren und die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts anzustreben.



Das virtuelle Gespräch erfolgte auf Wunsch des argentinischen Bildungsministeriums, um sich über Südkoreas Erfahrungen mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts zu informieren.



Argentinien beendete jüngst nach acht Monaten die Pflichtquarantäne und stellte auf eine soziale Distanzierung um. Das Land überprüft nun die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts.