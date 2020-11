WHO: 805 neue Corona-Verdachtsfälle binnen einer Woche in Nordkorea

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb einer Woche 805 weitere Covid-19-Verdachtsfälle gemeldet worden.Einem neuesten WHO-Bericht zu Covid-19 zufolge sind in Nordkorea mit Stand 29. Oktober 6.173 Menschen registriert, die verdächtige Symptome zeigten.Das sind 805 mehr verglichen mit dem Stand am 22. Oktober, damals gab es 5.368 Verdachtsfälle.Im Zeitraum vom 22. bis 29. Oktober wurden 174 Personen in Quarantäne gebracht. Die Gesamtzahl der unter Quarantäne gestellten Menschen beläuft sich mit Stand 29. Oktober auf 32.182.Nordkorea hat bis 5. November angegeben, dass es keine bestätigte Corona-Infektion im Land gebe.