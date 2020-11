Südkorea verlängert weltweite Reisewarnung erneut

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die weltweite Reisewarnung angesichts der anhaltenden Covid-19-Ausbreitung erneut um einen Monat verlängert.Das Außenministerium teilte am Dienstag mit, die spezielle Reisewarnung für alle Länder und Gebiete bis 17. Dezember verlängert zu haben.Die Regierung hatte die spezielle Reisewarnung zum 23. März verhängt und verlängerte sie seitdem mehrere Male um einen weiteren Monat. Je nach Covid-19-Lage ist eine weitere Verlängerung der Maßnahme denkbar.Wer Auslandsreisen plane, solle diese absagen oder verschieben. Wer sich im Ausland befinde, solle sich an die Hygieneregeln halten, möglichst zu Hause bleiben und den Kontakt mit anderen Menschen so weit wie möglich einschränken, forderte das Ressort.