Präsident Moon bittet wegen verschärfter Anforderungen an Distanzierung um Kooperation

Präsident Moon Jae-in hat die Regierungsentscheidung für strengere Distanzierungsregeln in der Hauptstadtregion verteidigt und die Öffentlichkeit um die Kooperation gebeten.Dies möge eine Unbequemlichkeit darstellen, sei jedoch eine unvermeidliche Maßnahme, um eine stärkere Ausbreitung (der Corona-Pandemie) zu verhindern, sagte Moon heute bei einer Kabinettssitzung hinsichtlich der Anhebung der Abstandsregeln auf Stufe 1,5.Infolge der Anpassung der Distanzierungsstufe werde es Beschränkungen für wirtschaftliche Aktivitäten geben, wie die Begrenzung der Zahl der Nutzer verschiedener Einrichtungen, hieß es.Der Staatschef betonte, dass die Regierung noch wachsamer sein wolle. Sie werde eine spezielle Periode für die Seucheneindämmung festlegen und sich dafür einsetzen, die in 16 Tagen stattfindende Reifeprüfung auf sichere Weise abzuhalten.Er rief die Bürger auf, geschlossen zu kooperieren, damit in baldiger Zeit eine Lockerung ermöglicht werde, ohne dass die Abstandsregeln zusätzlich verschärft würden.