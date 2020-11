Seouler Erziehungschef fordert Reduzierung der Schülerzahl pro Klasse

Photo : YONHAP News

Der Erziehungschef der Hauptstadt, Cho Hee-yeon, hat gefordert, die Schülerzahl pro Klasse auf höchstens 20 zu reduzieren.Cho äußerte heute in einer Stellungnahme sein Einverständnis zur von Bildungskreisen, Parlament und Elternorganisationen genannten Notwendigkeit, die Schülerzahl pro Klasse zu verringern.Er schlug vor, dass die Zentralregierung, die Erziehungsämter der Städte und Provinzen sowie die Bildungsgemeinschaft Seouls dabei mitwirken würden, um die Schülerzahl pro Klasse auf 20 reduzieren zu können.Angesichts der Corona-Krise sei eine Reduzierung der Schülerzahl pro Klasse wichtiger denn je geworden. In der Ära einer Pandemie, in der der Präsenzunterricht jederzeit eingestellt werden und ein Onlineunterricht Alltag werden könnten, sei die Reduzierung unerlässlich, um die physische Distanzierung in den Schulen zu ermöglichen, sagte Cho.