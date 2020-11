Seoul: Nordkorea wird noch für eine Weile Grenze dicht halten

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums wird Nordkorea voraussichtlich für eine Weile weiter seine Grenze dicht halten, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.Die entsprechende Äußerung machte ein Ministeriumsbeamter heute in Bezug auf die Lage an der Grenze zwischen Nordkorea und China Reportern gegenüber. Es seien noch keine Bewegungen für eine Aufhebung der Maßnahme beobachtet worden.Nordkorea scheine fürs Erste die Sperrung nicht aufzuheben, weil bei einer jüngsten Sitzung des Politbüros schärfere Schutzmaßnahmen beschlossen worden seien. Auch andere Länder verschärften ihre Schutzmaßnahmen in Vorbereitung auf eine große Corona-Welle im Winter, hieß es zur Begründung der Annahme.Nordkoreas Medien hatten am Montag berichtet, dass Machthaber Kim Jong-un eine erweiterte Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei einberufen und dabei gefordert habe, eine hohe Anspannung aufrechtzuerhalten und den Kampf gegen die Seuche zu verstärken.