Sport Fußballspiel zwischen Südkorea und Katar findet planmäßig statt

Ein Freundschaftsspiel zwischen den Fußballnationalmannschaften Südkoreas und Katars findet wie geplant am heutigen Dienstag in Österreich statt.



Der Koreanische Fußballverband KFA teilte am Montag mit, dass alle Mitglieder der Mannschaft von Trainer Paulo Bento zum dritten Mal in Österreich auf Covid-19 getestet worden seien. Unter den Spielern sei keine weitere Infektion bestätigt worden. Daher sei beschlossen worden, das Spiel gegen Katar auszurichten.



Laut KFA wurde ein weiteres Stabsmitglied bei einem PCR-Test positiv getestet. Die Zahl der Corona-Inifizierten in Südkoreas Team, die nach der Ankunft in Österreich nachgewiesen wurden, nahm somit auf acht zu, darunter sechs Spieler und zwei Mitglieder des Betreuerstabs.