BTS gewinnen vier Preise bei People´s Choice Awards

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat bei den People´s Choice Awards 2020 vier Preise gewonnen.Laut ihrer Agentur wurde die Band bei der Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Santa Monica in den Kategorien „Gruppe des Jahres“, „Song des Jahres“, „Album des Jahres“ und „Musikvideo des Jahrs“ ausgezeichnet.BTS sagten in einer Videobotschaft, dass dieses Jahr ein schwieriges Jahr für alle gewesen sei. Sie hätten sich darauf konzentriert, was sie gut machen könnten, das sei Musik. Sie hätten gespürt, dass sich mithilfe von Musik das Leben fortsetze, betonte die Gruppe und dankte den Menschen, die ihre Musik hörten.Die People´s Choice Awards werden seit 1975 vergeben und basierten auf Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Gallup zu den beliebtesten Filmen, Fernsehserien und Musikstücken. Seit den 2000er Jahren werden die Gewinner durch Online-Abstimmungen ermittelt.