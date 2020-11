Hanjin KAL und KDB unterzeichnen Investitionsvereinbarung für Asiana-Übernahme

Photo : YONHAP News

Hanjin KAL, die Holding von Südkoreas größter Fluggesellschaft Korean Air, hat bei der Übernahme des nationalen Konkurrenten Asiana Fortschritte gemacht.Wie die Holding und die Asiana-Hauptgläubigerin, die Koreanische Entwicklungsbank (KDB), am Dienstag mitteilten, sei eine Investitionsvereinbarung über 800 Milliarden Won oder 720 Millionen Dollar unterzeichnet worden.Demnach werde die staatliche Bank Hanjin KAL mit Liquidität für die Zuteilung von neuen Aktien an Dritte sowie den Kauf von Wandelanleihen von Asiana ausstatten.Da die KDB im Zuge des Geschäfts einen über zehnprozentigen Anteil an der Holding erlangen wird, wurden sieben Pflichtklauseln in den Vertrag aufgenommen. Demnach ist Hanjin KAL dazu angehalten, Entscheidungen früh zu diskutieren und die Zustimmung für die Auswahl von Direktoren und Wirtschaftsprüfern von außerhalb einzuholen. Zudem müssen grundlegende Managemententscheidungen mit der Bank besprochen werden.Für die Übernahme, die bis kommenden Juni abgeschlossen werden soll, will Korean Air außerdem eine Kapitalerhöhung um 2,5 Billionen Won oder 2,3 Milliarden Dollar vornehmen. Davon sollen 1,8 Billionen Won für den Kauf von Asiana-Aktien sowie -Anleihen eingesetzt werden.