Fußballnationalmannschaft schlägt Katar in Freundschaftsspiel mit 2:1

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat Katar in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 geschlagen.In der BSZF-Arena im österreichischen Maria Enzersdorf traf Stürmer Hwang Hee-chan bereits 16 Sekunden nach dem Anstoß zur Führung. Es war das schnellste Tor in der südkoreanischen Fußballgeschichte.Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich traf Hwang Ui-jo in der 36. Minute zum 2:1.Für Südkorea war es der 500. Sieg auf der internationalen Bühne. 1948 hatte die Mannschaft bei den Olympischen in London mit einem 5:3 über Mexiko ihren ersten Sieg gefeiert.