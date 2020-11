Verteidigungschefs Südkoreas und der USA bekräftigen Engagement für stabile Allianz

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben in einem Telefongespräch ihr Engagement für ein stabiles bilaterales Bündnis und die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft bekräftigt.Verteidigungsminister Suh Wook habe im Telefonat am Mittwochmorgen dem kommissarischen US-Verteidigungsminister Christopher Miller zum Amtsantritt gratuliert, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Beide Minister hätten über Wege für eine enge Kooperation zwischen den Verteidigungsbehörden beider Länder diskutiert.Suh äußerte die Erwartung, dass Miller auf der Grundlage seiner Erfahrung und Sachkompetenz seine Amtsgeschäfte gut verrichten und auch zur Entwicklung der koreanisch-US-amerikanischen Allianz beitragen werde.Miller bewertete das Bündnis beider Länder als modellhafte Allianz, die in der Geschichte der Vereinigten Staaten am längsten bestehe. Er versprach seine Kooperation für die Entwicklung des bilateralen Bündnisses.Die Minister bestätigten erneut die Wichtigkeit der Verstärkung der bilateralen Allianz und einer engen Kooperation in bilateralen Verteidigungsangelegenheiten. Sie einigten sich darauf, ständig zusammenzuarbeiten, um das Bündnis einander gegenseitig ergänzend zu entwickeln.