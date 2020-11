Investitionen von Koreanern in US-Immobilien rapide gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Investitionen von Südkoreanern in Gewerbeimmobilien in den USA haben drastisch zugenommen.Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ schrieb am Dienstag (Ortszeit), dass koreanische Investoren von Januar bis September Immobilien im Wert von 1,56 Milliarden Dollar in den USA gekauft hätten. Dabei wurden Daten der Analysefirma Real Capital Analytics zitiert.Das Volumen der koreanischen Investitionen legte um 25,8 Prozent von 1,24 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum zu.Der Anteil der Koreaner an den ausländischen Investitionen wuchs von 3,7 Prozent im Vorjahr auf 8,6 Prozent in diesem Jahr. Damit rückte Südkorea auf Platz drei hinter Kanada und Deutschland vor.Die Zeitung führte die Investitionszunahme auf äußerst niedrige US-Zinsen zurück, die eine Währungssicherung billiger machten.