Politik Südkorea will für außerschulische Bildung südostasiatischer Kinder 1,1 Millionen Dollar einsetzen

Die südkoreanische Regierung will bis Ende nächsten Jahres 1,1 Millionen Dollar für die Bildung von Kindern in südostasiatischen Ländern einsetzen, die keine Schule besuchen.



Die südkoreanische Vertretung beim südostasiatischen Staatenbund ASEAN feierte am Dienstag virtuell den Start eines Projekts für einen besseren Zugang solcher Kinder zur Grundbildung in vier ASEAN-Ländern. Das sind Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam.



Laut UNESCO-Statistiken von 2018 besuchen 3,7 Millionen Kinder im Grundschulalter und 4,1 Millionen Jugendliche im Mittelschulalter in den zehn ASEAN-Mitgliedstaaten keine Schule.



Dafür gibt es verschiedene Gründe, darunter Armut, Geschlechterdiskriminierung, Behinderungen, Krankheiten, Naturkatastrophen und sprachliche Hindernisse.



Die Regierung will für das neue Projekt 1,1 Millionen Dollar aus dem Korea-ASEAN-Kooperationsfonds einsetzen, um die Situation solcher Kinder und die entsprechende Politik zu erforschen. In acht Regionen werden probeweise Bildungsprogramme durchgeführt, darunter kleine Lernzentren und Onlineunterricht.