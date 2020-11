Nationales Minister: Südkorea verhandelt über Corona-Impfstoffe für über 30 Millionen Menschen

Laut dem Gesundheitsminister übertrifft die Menge von Covid-19-Impfstoffen, die globale Pharmaunternehmen Südkorea anbieten wollen, 30 Millionen Dosen.



Das sagte Gesundheitsminister Park Neung-hoo am Dienstag vor dem parlamentarischen Ausschuss für Gesundheit und Wohlfahrt. Damit antwortete er der Abgeordneten der Partei Macht des Volks Kim Mi-ae, die forderte, den Kauf von ausländischen Covid-19-Impfstoffen zügiger voranzutreiben.



Durch Kontakte mit einzelnen Unternehmen werde über verschiedene Mengen an Dosen und Preise verhandelt. Südkorea befinde sich in Bezug auf die Beschaffung von Impfstoffen nicht in einer ungünstigen Lage, sagte Park.



Kwon Jun-wook, Vizechef der Zentrale für Seucheneindämmung, hatte früher am Tag vor der Presse gesagt, dass Verhandlungen über den Kauf von fünf ausländischen Impfstoffprodukten im Gange seien, die in der klinischen Studienphase 3 seien.