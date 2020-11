Südkorea präsentiert Förderstrategie für Bioindustrie

Photo : KBS News

Die Regierung hat eine Strategie für die Förderung der Bio- und Gesundheitsindustrie vorgelegt, die massive Investitionen vorsieht.Die Strategie für die Vermarktungsförderung und die Verstärkung der Technologiekompetenz der Branche Biohealth veröffentlichten das Industrie-, das Wissenschafts- und das Gesundheitsministerium am heutigen Mittwoch.Die Regierung will laut dem Plan Unterstützung anbieten, damit erhebliche Investitionen des Zivilsektors wie Biohealth-Unternehmen erfolgreich sein können.Nach Angaben der Regierung planen führende Unternehmen auf dem Gebiet Biohealth wie Samsung Biologics und Celltrion Investitionen in Höhe von zehn Billionen Won (neun Milliarden Dollar) bis 2023. Sollten die Investitionen planmäßig getätigt werden, würden bis 2023 ein Produktionszuwachs von 20 Prozent im Jahresschnitt und 9.300 neue Arbeitsplätze erwartet, so die Regierung.Südkorea hat dieses Jahr bis Oktober Medikamente und medizinische Geräte im Wert von 10,7 Milliarden Dollar exportiert. Damit übertraf das Jahresexportvolumen auf diesem Gebiet erstmals zehn Milliarden Dollar. Das Ergebnis ist vor allem dem rasanten Exportzuwachs bei Covid-19-Diagnosekits zu verdanken, das Exportvolumen wuchs von zwei Millionen Dollar im März auf 328 Millionen Dollar im September.Die Regierung teilte die Absicht mit, die Biotechnologie mit Kernindustrien wie Elektronik, Chemie und Energie sowie mit digitalen Technologien wie Daten und Künstliche Intelligenz in Verbindung zu bringen, um sich Schlüsseltechnologien frühzeitig zu sichern.