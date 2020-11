Erstmals seit 81 Tagen über 300 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals seit 81 Tagen mehr als 300 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte heute mit, dass bis Mitternacht 313 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land sei auf 29.311 gestiegen.Die 300er-Marke wurde damit erstmals seit dem 29. August durchbrochen, als häufiger Clusterinfektionen in der Hauptstadtregion aufzutauchen begannen.Grund für die steigenden Fallzahlen ist, dass die Zahl der Infektionen im Zusammenhang mit alltäglichen Begegnungen und Aktivitäten wie Zusammenkünften im Familien- und Bekanntenkreis, an Sportanlagen, in Saunen, in Bergwandergruppen und Firmen drastisch zugenommen hat.Statistiken liefern Hinweise darauf, dass Südkorea eine dritte Welle bevorstehen könnte.Die Regierung beschloss, die Regeln zur sozialen Distanzierung in der Hauptstadtregion, Gwangju und einem Teil der Provinz Gangwon auf Stufe 1,5 zu verschärfen, um die starke Corona-Ausbreitung aufzuhalten. Jedoch werden besorgte Stimmen laut, dass dies angesichts breit gestreuter Infektionsketten nicht leicht fallen werde.