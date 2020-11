Handballteam aus ausländischen Einwohnern gewinnt Turnier in Korea

Photo : YONHAP News

Ein Handballklub aus ausländischen Einwohnern hat ein Turnier für Hobbysportler in Südkorea gewonnen.Bei einem nationalen Handballturnier für Hobbysportler Anfang November in Seoul wurde das Team Seoul Expats Handball Club mit vier Siegen Sieger in der Division Men´s Challenger.Der Handballklub wurde 2009 ins Leben gerufen. Nach der Auflösung im Jahr 2014 wurde das Team letztes Jahr erneut gegründet.Derzeit sind rund 20 Menschen beteiligt, außer dem koreanischen Teamleiter sind alle Mitglieder ausländische Staatsbürger. Sieben Mitglieder sind Frauen. Zwei Mitglieder jeweils aus Deutschland und Ungarn nahmen als Trainerinnen an dem Turnier teil, weil es keine Division für gemischte Teams gab.