Nationales Öffentliche Anhörung zu kohlenstoffarmer Entwicklungsstrategie am Donnerstag

Mittels einer öffentlichen Anhörung sollen Meinungen über eine langfristige Strategie für die kohlenstoffarme Entwicklung gesammelt werden.



Das Umweltministerium teilte mit, gemeinsam mit dem Klimawandelforum der Nationalversammlung am Donnerstag in der Abgeordnetenhalle die öffentliche Anhörung zu veranstalten.



Dabei wird die 2050 langfristige Strategie für kohlenstoffarme Entwicklung vorgelegt, die ein gemeinsames Diskussionsgremium aus 15 Ministerien einschließlich des Umweltministeriums ausarbeitete. Hierfür hatte das Gremium auf der Grundlage eines im Februar vorgelegten Vorschlags des Visionsforums für kohlenstoffarme Gesellschaft seit März Gespräche mit Experten, Industrie und Bürgergesellschaft, Umfragen sowie öffentliche Diskussionen abgehalten.



In der Strategie sind die Grundrichtung für das Ziel der Erreichung der CO2-Neutralität bis 2050 und Kernstrategien in einzelnen Bereichen hierfür enthalten.



Das Umweltministerium will die endgültige Fassung der Strategie noch binnen Jahresfrist den Vereinten Nationen vorlegen.