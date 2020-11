Botschafter: Chinas Nordkorea-Politik bleibt auch nach Bidens Amtsantritt unverändert

Photo : YONHAP News

Nach Worten seines Botschafters in Südkorea wird Chinas Nordkorea-Politik für eine friedliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel auch nach dem Amtsantritt der US-Regierung von Joe Biden unverändert bleiben.Die entsprechende Äußerung machte der Botschafter Xing Haiming heute, als er sich während eines Forums zum südkoreanisch-chinesischen Verhältnis in Seoul mit Reportern traf.Frieden auf der koreanischen Halbinsel, Dialog, Entwicklung und Denuklearisierung stellten die konsequente Position Chinas dar. China werde seinerseits in diese Richtung schreiten, unabhängig davon, wer gewählt werde oder was andere Länder sagten, sagte Xing.Das liege im gemeinsamen Interesse Südkoreas und Chinas und werde dem regionalen Frieden und auch dem Weltfrieden dienen. Daher wolle man die Position Chinas nicht ins Schwanken bringen, hieß es.Außerdem sagte der Diplomat, dass ein Südkorea-Besuch von Präsident Xi Jinping weiter angestrebt werde. Es bleibe unverändert, dass Xi Südkorea als erstes Land bestimmt habe, das er nach einer Stabilisierung der Covid-19-Lage besuchen wolle.