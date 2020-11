Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Mittwoch den höchsten Stand seit 33 Monaten erreicht.Der Kospi rückte um 0,26 Prozent auf 2.545,64 Zähler vor.Die Anleger schienen wieder in einen Kaufmodus gewechselt zu sein, nachdem der Kospi am Vortag eine Verschnaufpause eingelegt habe. Die Märkte hätten weiterhin große Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff, wurde Lee Young-gon von Hana Financial & Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.