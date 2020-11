Regeln für soziale Distanzierung auf Stufe 1,5 treten heute in Hauptstadtregion und Gangwon-Provinz in Kraft

Photo : YONHAP News

Ab heute gelten in der Hauptstadtregion sowie der Provinz Gangwon verschärfte Anforderungen für die soziale Distanzierung.Nach Angaben der Katastrophenschutzzentrale gelte die Gefahrenstufe für Seoul und Umgebung bis zum 2. Dezember.In Incheon gelten die verschärften Corona-Regeln ab Montag. Die Insel-Landkreise Gangwha und Ongjin sind jedoch davon ausgenommen.In der Gangwon-Provinz dürfen die lokalen Regierungen abhängig vom Infektionsgeschehen selbst über eine Anhebung der Warnstufe entscheiden. In Cheorwon gelten die Regeln gemäß Warnstufe 1,5 ab Donnerstag.Auf Stufe 1,5 gelten für Mehrzweckeinrichtungen sowie Einrichtungen, in denen von einem hohen Ansteckungsrisiko ausgegangen wird, strengere Vorschriften. Betreiber von Tanzlokalen, Bars und Restaurants sind dazu verpflichtet, einen ausreichenden Abstand zwischen den Gästen sicherzustellen. Hierfür müssen Tische weiter voneinander entfernt stehen, zudem müssen Trennwände aufgestellt werden.Bei Demonstrationen, Konzerten und Festivals sind höchstens 100 Zuschauer erlaubt. Auch dürfen die Besucher der Veranstaltungen nicht skandieren und singen oder Speisen verzehren. Profi-Sportwettkämpfe und Veranstaltungen in Kirchen dürfen nur mit 30 Prozent der Besucherkapazität stattfinden.In Südkorea gibt es fünf Corona-Warnstufen. Eins ist die niedrigste Warnstufe, drei die höchste. Dazwischen gibt es noch die Stufen 1,5 und 2,5.