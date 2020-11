US-Repräsentantenhaus verabschiedet Resolutionen für stärkere Allianz mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch (Ortszeit) anlässlich des 50. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs zwei Resolutionen für die Verstärkung des US-südkoreanischen Bündnisses angenommen.Darin steht, dass das Bündnis auf den strategischen Interessenbeziehungen zwischen Südkorea und den USA basiere und durch dessen Beitrag zur Demokratie stabiler werde.Es wird an die Bedeutung des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs erinnert und daran, dass 36.000 US-Soldaten in dem Krieg fielen. Der Koreakrieg könne keinesfalls ein vergessener Krieg sein, heißt es.Beide Resolutionen wurden als überparteiliche Resolutionen angenommen.Darin wird außerdem ein zügiger Abschluss eines neuen Abkommens über die Aufteilung der Verteidigungskosten zwischen Südkorea und den USA verlangt. Es wird auf die Notwendigkeit eines mehrere Jahre geltenden Abkommens hingewiesen, das für beide Seiten gleichermaßen akzeptabel ist.