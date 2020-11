Nationalstürmer Hwang Hee-chan positiv auf Covid-19 getestet

Photo : YONHAP News

In der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft sind weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt worden.Nach dem Freundschaftsspiel gegen Katar am Dienstag in Österreich wurde die Mannschaft zum vierten Mal auf das Coronavirus getestet. Hwang Hee-chan von RB Leipzig und ein Mitglied des Betreuerstabs wurden positiv getestet.Damit stieg die Zahl der Infektionsfälle in der Mannschaft auf zehn, darunter sieben Spieler und drei Stabsmitglieder.Wie verlautete, sei Hwang auf dem Weg nach Leipzig in Berlin über seine Ansteckung benachrichtigt worden.