Hwang Sun-woo erneuert koreanischen Rekord über 100 Meter Freistil nach fast sieben Jahren

Photo : YONHAP News

Der 17-jährige Schwimmer Hwang Sun-woo hat den langjährigen Nationalrekord des Schwimmstars Park Tae-hwan über 100 Meter Freistil gebrochen.Im Wettkampf für die Auswahl der Nationalmannschaft am Mittwoch in Gimcheon siegte Hwang im Finale über 100 Meter Freistil der Männer mit einer Zeit von 48,25 Sekunden.Damit erneuert er den bisherigen koreanischen Rekord von 48,42 Sekunden, den Park bei einer Meisterschaft in Australien im Februar 2014 aufgestellt hatte.Alle koreanischen Rekorde im Freistil über 100 bis 1.500 Meter hatte Park aufgestellt.