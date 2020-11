UN-Ausschuss verabschiedet Menschenrechtsresolution zu Nordkorea

Photo : Getty Images Bank

Der Dritte Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat eine Nordkorea-Resolution verabschiedet, in der Menschenrechtsverstöße angeprangert werden.Der für soziale, humanitäre und kulturelle Fragen zuständige Ausschuss verabschiedete die Resolution am Mittwoch nach dem Konsensprinzip.Sollte die Resolution im kommenden Monat in der Vollversammlung offiziell gebilligt werden, geschähe dies bereits das 16. Jahr in Folge.Nordkorea protestierte umgehend gegen die Resolution. Der Leiter der nordkoreanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen, Kim Song, sagte, Nordkorea weise die Resolution entschieden zurück. Es handele sich um ein politisches Komplott, das mit Menschenrechten nicht das Geringste zu tun habe. Die Resolution basiere auf Falschinformationen, die von menschlichem Abschaum, namentlich nordkoreanischen Flüchtlingen, fabriziert worden seien.In den Vorjahren waren in der Resolution seit langem verübte, fortbestehende, systematische, verbreitete und grausame Verstöße gegen die Menschenrechte verurteilt worden. Der Sicherheitsrat war darin aufgefordert worden, dafür Sorge zu tragen, dass die für die Verbrechen Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Unter anderem solle erwogen werden, diese vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen.