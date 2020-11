Samsung Biologics feiert Grundsteinlegung für vierte Fabrik

Photo : YONHAP News

Samsung Biologics hat den ersten Spatenstich für seine vierte Fabrik im Viertel Songdo in Incheon gefeiert.Das gab das biopharmazeutische Unternehmen am Mittwoch bekannt.Samsung will in der vierten Fabrik 2022 die Produktion teilweise aufnehmen. Die volle Inbetriebnahme soll 2023 erfolgen.Die neue Fabrik wird Produktionskapazitäten von 256.000 Litern haben und damit die Kapazitäten von Samsungs dritter Fabrik übersteigen, die die weltgrößte Einzelproduktionsanlage für Biopharmazeutika ist.Für den Fabrikbau werden 1,74 Billionen Won (1,57 Milliarden Dollar) investiert. Die vierte Fabrik ist als sogenannter „Super Plant“ entworfen, der einen One-Stop-Dienst von der Entwicklung von Zelllinien bis zur Herstellung von Fertigwaren in einer Anlage ermöglicht.