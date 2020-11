Südkorea hebt Reisewarnung für Teile Äthiopiens und Eritrea an

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat am Mittwoch die Reisewarnung für einen Teil Äthiopiens und Eritrea auf Stufe 3 des vierstufigen Systems angehoben.Die zweithöchste Warnstufe sei für sieben Städte im Norden der äthiopischen Region Amhara, darunter Bahir Dar, sowie das gesamte Gebiet Eritreas ausgegeben worden, teilte das Ressort mit.Bei Stufe 3 wird den dort befindlichen Landsleuten geraten, die Regionen zu verlassen.Grund für die Maßnahme sind zunehmende Bedenken über die Sicherheit von Südkoreanern. In Äthiopien setzen sich bewaffnete Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und regionalen Rebellengruppen fort. Zudem weiten sich die Kämpfe in letzter Zeit auf das Nachbarland Eritrea aus.Das Ministerium riet dazu, geplante Reisen in die Gebiete entweder abzusagen oder zu verschieben. Den dort befindlichen Landsleuten wurde empfohlen, die Regionen zu verlassen, sollte es dort keine dringend zu erledigende Angelegenheit geben.