Zweiten Tag in Folge über 300 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 300 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) wurden bis Mitternacht 343 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Ansteckungsfälle im Land sei auf 29.654 gestiegen.Bei einer immer schnelleren Ausbreitung nahm die Zahl der Neuinfektionen von 313 am Vortag zu. Daher werden besorgte Stimmen laut, dass eine dritte Welle bevorstehen könnte.Die steigenden Fallzahlen werden darauf zurückgeführt, dass es vielerorts im Land gleichzeitig zu Clusterinfektionen in Verbindung mit Treffen im Familien- und Bekanntenkreis, Firmen, Schwimmbädern und weiteren Räumen des Alltagslebens kam.Von den Neupatienten steckten sich 293 Menschen in Südkorea an. 50 Fälle wurden aus dem Ausland eingeschleppt.177 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion gemeldet, darunter 107 Fälle in Seoul, 59 in der Provinz Gyeonggi und elf in Incheon.