Militär beendet diesjährige Bergungskampagne in DMZ – 143 Überreste geborgen

Photo : YONHAP News

Das Militär hat während der diesjährigen Kampagne zur Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen in der demilitarisierten Zone (DMZ) die sterblichen Überreste von 143 Menschen geborgen.Es handelt sich vermutlich um 67 südkoreanische und 64 chinesische Kriegsgefallene. Zwölf weitere Verstorbene konnten nicht zugeordnet werden.Entsprechende Ergebnisse des Bergungsprojekts gab das Verteidigungsministerium heute bekannt. Die diesjährige Kampagne begann am 20. April in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori auf der südlichen Seite und wird am morgigen Freitag zu Ende gehen.Anhand der gefundenen Überreste konnten sechs südkoreanische Kriegsgefallene identifiziert werden.Außerdem wurden 17.476 Gegenstände von 106 Arten geborgen, die Soldaten gehören sollen, die an Gefechten um den Hügel beteiligt waren. Dazu zählen südkoreanische Dienstgradabzeichen, chinesische Giftmasken und amerikanische kugelfeste Jacken.Das Projekt zur Suche nach Gebeinen in der Umgebung des Hügels ist eigentlich Bestandteil der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September 2018 und ist die erste Bergungsaktion innerhalb der DMZ. Südkorea hatte die Arbeiten letztes Jahr im Alleingang in Angriff genommen, weil sich Nordkorea nicht darauf eingelassen hatte.