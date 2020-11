Wirtschaft Börse in Seoul baut Gewinne

Die Börse in Seoul hat ihre Gewinne am Donnerstag ausgebaut.



Der Leitindex Kospi gewann 0,07 Prozent auf 2.547,42 Zähler.



Schon am Mittwoch hatte der Kospi fast ein Dreijahreshoch erreicht.



Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen hat die Euphorie an der Börse jedoch etwas gebremst.



Ausländische Anleger, die die jüngste Rally angeführt hätten, nähmen zunehmend eine abwartende Haltung ein, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.