Präsident Moon nimmt am APEC-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teil, der am Freitag als Videokonferenz stattfindet.Ziel des diesjährigen Treffens ist die Verstärkung der Kooperation der gesamten Welt für die Überwindung der Covid-19-Pandemie.Moon wird die Bemühungen Südkoreas im Kampf gegen Covid-19 vorstellen und die internationale Zusammenarbeit für die Seucheneindämmung fordern. Er will unter anderem die Erleichterung des grenzüberschreitenden Verkehrs von notwendigen Personen vorschlagen.An dem Gipfel werden auch US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jiping teilnehmen. Die Aufmerksamkeit richtet sich angesichts des Machtkampfs zwischen den USA und China darauf, welche Botschaften beide Präsidenten aussenden werden.Moon wird dann am Samstag und Sonntag am virtuellen G20-Gipfeltreffen teilnehmen, um Maßnahmen zur Überwindung der Pandemie zu erörtern.