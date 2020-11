Kia-Arbeiter wollen Teilstreik durchführen

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer von Kia Motors wollen einen Teilstreik durchführen.Da Arbeiter von GM Korea bereits in Streik traten, steht die befürchtete Streikwelle in der einheimischen Automobilbranche bevor.Die Gewerkschaft des zweitgrößten Autobauers Südkoreas beschloss am Donnerstag, angesichts der gescheiterten Tarifverhandlungen vom 24. bis 27. November täglich für vier Stunden die Arbeit niederzulegen.Damit werden Arbeiter von Kia seit 2011 das neunte Jahr in Folge in Streik treten.Die Gewerkschaft begründete die Entscheidung damit, dass das Management in den Tarifverhandlungen keine akzeptablen Vorschläge unterbreitet habe.