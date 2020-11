USA sanktionieren zwei Firmen für Entsendung nordkoreanischer Arbeiter

Photo : YONHAP News

Das US-Finanzministerium hat gegen zwei Firmen wegen der Beteiligung an der Entsendung von Arbeitern aus Nordkorea Sanktionen verhängt.Das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des Ministeriums teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, das russische Bauunternehmen Mokran LCC und Korea Cholsan General Trading Corporation, eine in Russland tätige nordkoreanische Firma, auf die Sanktionsliste gesetzt zu haben.Beide Firmen seien am Export der Zwangsarbeit aus Nordkorea beteiligt, förderten diesen oder seien dafür verantwortlich, so das Büro.Wer mit beiden Unternehmen Geschäfte betreibt, kann auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Ausländischen Finanzinstituten können sogenannte sekundäre Sanktionen drohen, sollten sie den Firmen Finanzdienstleistungen anbieten.Gemäß einer Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrats wurde alle Mitgliedsländer aufgefordert, bis zum 22. Dezember letzten Jahres alle nordkoreanischen Arbeiter nach Nordkorea zurückzuschicken. Damit sollte verhindert werden, dass sie Devisen für Nordkoreas Waffenprogramme verdienen.