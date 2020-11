BioNTech hält Lieferung eines Corona-Impfstoffes im Dezember für möglich

Photo : YONHAP News

BioNTech könnte womöglich im nächsten Monat einen mit dem US-Pharmariesen Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff ausliefern. Das verkündete am Donnerstag der Geschäftsführer von BioNTech Ugur Sahin.Sahin teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass beide Partnerunternehmen noch in diesem Jahr in den USA oder Europa oder in beiden Regionen eine Zulassung erhalten könnten.Die Unternehmen wollen am Freitag in den USA einen Antrag für die Anwendung in Notfallsituationen einreichen und man arbeite fieberhaft an einer Zulassung, hieß es weiter.Bei einer engen und intensiven Zusammenarbeit sei eine Auslieferung des Impfstoffes noch im Dezember möglich.Einen Tag zuvor verkündete Pfizer, dass der mit dem deutschen Partner entwickelte Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 habe.