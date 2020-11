Koreanischstämmige Autorinnen gewinnen renommierten US-Literaturpreis

Photo : YONHAP News

Zwei koreanischstämmige Autorinnen haben den National Book Award (NBA), einen der renommiertesten Literaturpreise der USA, gewonnen.Bei der online live übertragenen Preisverleihung am Donnerstag (Ortszeit) wurde Choi Don-mee mit ihrem Gedichtband „DMZ Colony“ Preisträgerin in der Kategorie Lyrik. Yu Miri wurde mit „Tokyo Ueno Station“ in der Kategorie übersetzte Literatur ausgezeichnet.Es ist das erste Mal, dass ein im Ausland lebender koreanischer Autor den NBA gewann.Choi wurde in Seoul geboren und wanderte in die USA aus. Sie lebt derzeit in Seattle als Dichterin und Übersetzerin. Choi gewann mit ihren Übersetzungen mehrere Preise, darunter den Lucien Stryk Asian Translation Prize in den USA.Yu ist eine in Japan lebende Romanschriftstellerin koreanischer Abstammung. Sie gewann 1997 mit „Kazoku Cinema“ den Akutagawa-Preis, einen der beiden begehrtesten Literaturpreise in Japan.