US-Handelskommission vertagt Entscheidung im Streit zwischen Daewoong und Medytox

Photo : YONHAP News

Die Internationale Handelskommission der USA (ITC) hat im Streit zwischen zwei südkoreanischen Pharmazieunternehmen eine Entscheidung erneut vertagt.Am Freitag wurde bekannt, dass die ITC ihr Urteil auf den 16. Dezember verschoben habe. Ursprünglich sollte die Entscheidung am Donnerstag feststehen.Die ITC gab die Verschiebung auf ihrer Homepage am Freitag (Ortszeit) bekannt, ohne Gründe dafür anzugeben. Das Urteil im Streitfall zwischen Medytox und Daewoong Pharmaceutical war bereits Anfang dieses Monats verschoben worden.Medytox hatte im Januar letzten Jahres bei der ITC eine Beschwerde gegen Daewoong Pharmaceutical eingereicht. Der Konkurrent soll Betriebsgeheimnisse hinsichtlich des firmeneigenen Botulinumtoxins gestohlen haben.Im Juli entschied die ITC in einem vorläuftigen Urteil zugunsten von Medytox und empfahl eine 10-jährige Einfuhrbeschränkung für Daewoongs Nabota-Produkte.