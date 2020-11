Politik Vogelgrippe-Antigen in Kot von Wildvögeln in Asan gefunden

In Exkrementen von Wildvögeln in Asan sind Antigene gegen die Vogelgrippe vom Typ H5 gefunden worden.



Das teilte das Landwirtschaftsministerium heute mit. Die Ausscheidungen seien am Dienstag am See Sapgyo entnommen worden.



Es wird voraussichtlich drei bis fünf Tage dauern, um endgültig feststellen zu können, ob es sich um eine hochpathogene Vogelgrippe handelt.



Das Ressort sperrte demnach den Zugang zum Fundort. Im Umkreis von zehn Kilometern würden Bewegungseinschränkungen für die Geflügelbetriebe eingeführt und Tests verschärft. Auch Infektionsschutzmaßnahmen für die Habitate von Zugvögeln und Geflügelfarmen, darunter Desinfektionen, würden verschärft, hieß es.