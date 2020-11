Premier ruft Bürger wegen Corona-Ausbreitung zum Verzicht auf soziale Zusammenkünfte auf

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat die Öffentlichkeit aufgerufen, auf Feiern und Zusammenkünfte zum Jahresende möglichst zu verzichten.In einer Ansprache an die Öffentlichkeit forderte er heute, außer unerlässlichen Aktivitäten möglichst zu Hause zu bleiben. Begründet wurde der Appell mit der stärkeren Ausbreitung von Covid-19 in letzter Zeit.Chungs Appell erfolgte, weil Südkorea eine neue Welle von Covid-19 droht. Die täglich bestätigte Zahl der Neuinfektionen übertraf den dritten Tag in Folge die 300er-Marke.Der Premier riet insbesondere über 60-Jährigen dazu, auf unnötige Ausgänge und Treffen möglichst zu verzichten. Die Angestellten sollten Jahresabschiedsfeiern und Essenstreffen verschieben oder absagen.Chung bat auch die Unternehmen, durch Maßnahmen wie die Arbeit von Zuhause bei den Bemühungen um den Infektionsschutz am Arbeitsplatz mitzuwirken. Die Ministerien, die lokalen Regierungen und die öffentlichen Institutionen würden ab kommender Woche schärfere Schutzmaßnahmen durchführen.Er forderte, aus der aktuellen Corona-Lage in anderen Ländern wie in europäischen eine Lehre zu ziehen, die Wachsamkeit zu erhöhen und sich mit großer Entschlossenheit für die Seucheneindämmung einzusetzen.