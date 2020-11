Internationales Chinas Spitzendiplomat besucht voraussichtlich Südkorea nächste Woche

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird voraussichtlich in der kommenden Woche Südkorea besuchen.



Aus diplomatischen Kreisen hieß es am Donnerstag, Südkorea und China hätten vereinbart, dass Wang nach seiner zweitägigen Tokio-Reise am Mittwoch Seoul besuchen werde.



Es wird erwartet, dass Wang am Donnerstag mit der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-hwa über einen eventuellen Südkorea-Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping sowie weitere gemeinsame Anliegen diskutieren werde.



Wangs Besuch war bereits für den vergangenen Monat erwartet worden. Seine Reise musste jedoch Berichten zufolge aufgrund einer wichtigen Versammlung der Kommunistischen Partei Chinas im letzten Monat sowie der US-Präsidentschaftswahlen verschoben werden.