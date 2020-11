UNICEF will nächstes Jahr 22,7 Millionen Dollar für Nordkorea-Hilfe ausgeben

Photo : YONHAP News

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat das Budget für die Nordkorea-Hilfe im kommenden Jahr auf 22,7 Millionen Dollar festgesetzt.Das habe UNICEF in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht bekanntgegeben, berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA).Unterstützt würden 1,6 Millionen Kinder und 7,2 Millionen Erwachsene.Die Summe fällt ähnlich hoch wie das diesjährige Budget aus. Die UN-Organisation hatte Ende letzten Jahres 19,5 Millionen Dollar für die Nordkorea-Hilfe in diesem Jahr eingeplant, jedoch das Budget im April inmitten der Corona-Pandemie um drei Millionen Dollar im Gesundheitsbereich aufgestockt.