Militärchefs Südkoreas, der USA und Japans versprechen multilaterale Kooperation für regionalen Frieden

Photo : YONHAP News

Die Militärchefs Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans haben vereinbart, die Bemühungen um Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region fortzusetzen und die multilaterale Kooperation auszubauen.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas mit. Der JCS-Vorsitzende Won In-choul habe mit seinen amerikanischen und japanischen Amtskollegen Mark Milley und Koji Yamazaki in einer Videokonferenz am Donnerstag über die multilaterale Zusammenarbeit diskutiert.Won betonte die Wichtigkeit der trilateralen Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einen dauerhaften Frieden.Milley bekräftigte erneut die Entschlossenheit der USA, nötigenfalls unter Aufbietung aller militärischen Fähigkeiten Südkorea und Japan die erweiterte Abschreckung zu bieten.Yamazaki unterstrich die Bedeutung der trilateralen Koopreation für die Verwirklichung von Frieden und Stabilität im indopazifischen Raum. Er forderte zudem Nordkorea auf, Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu folgen.