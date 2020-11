Kartenumsätze während landesweiten Einkaufsfestivals wachsen um 6,3 Prozent

Photo : KBS News

Die Kartenumsätze während des diesjährigen Korea Sale Festa, des größten Einkaufsfestivals in Südkorea, sind verglichen mit dem Vorjahr um 6,3 Prozent gewachsen.Das Volumen der abgewickelten Kartenzahlungen betrage 37,4 Billionen Won (33,6 Milliarden Dollar), teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie heute mit.Das Ministerium gab die Ergebnisse des am Sonntag zu Ende gegangenen Festivals bekannt. Das Korea Sale Festa habe zur Belebung des Innenkonsums beigetragen, hieß es.Während des 15-tägigen Festivals verkauften die fünf einheimischen Automobilhersteller im Tagesschnitt 7.074 Fahrzeuge, 31,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Absatz der umweltfreundlichen Autos legte um 155,7 Prozent auf 997 Einheiten im Tagesschnitt zu.Der Umsatz mit elektronischen Produkten wuchs um 39,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 660 Milliarden Won (593 Millionen Dollar).Acht führende Online-Einkaufszentren konnten ihre Umsätze um 27 Prozent auf 3,19 Billionen Won (2,9 Milliarden Dollar) steigern.Während des Festivals hätten 3.980 Unternehmen ihre Produkte in 115 Online-Vertriebsnetzen in 28 Ländern angeboten, was zum Ausbau des Online-Exports geführt habe, hieß es weiter.