Regierung sieht dritte Covid-19-Welle in Hauptstadtregion

Photo : KBS News

Nach Angaben der Regierung erlebt Südkorea derzeit eine dritte Covid-19-Welle, unter anderem in der Hauptstadtregion.In der Hauptstadtregion würden Anzeichen immer klarer, dass sich lokale Infektionen zu einer großen Welle entwickelten, sagte Yoon Tae-ho, ein leitender Beamter des Gesundheitsministeriums, heute vor der Presse. Man gehe davon aus, dass die dritte Welle nach beiden Wellen im Februar/März und im August bereits begonnen habe.Bis Mitternacht wurden 320 lokale Infektionen binnen 24 Stunden bestätigt. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem 28. August. 218 Infektionsfälle, damit 68 Prozent, wurden in der Hauptstadtregion gemeldet.In der Hauptstadtregion gelten ab gestern die Regeln für die soziale Distanzierung von Stufe 1,5. Yoon sagte, dass besonders in Seoul eine rapide Ausbreitung von Infektionen erfolge und sich der tägliche Anstieg um rund 20 Fälle fortsetze. Auch in anderen Regionen nehme die Zahl vereinzelter Clusterinfektionen weiterhin zu.Er bat die Öffentlichkeit um Kooperation, damit eine Trendwende in der aktuellen Situation gelingen kann, ohne die Abstandsregeln auf Stufe 2 anheben zu müssen.