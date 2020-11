Chinas Außenminister besucht nächste Woche Seoul

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird vom 25. bis 27. November Seoul besuchen.Das bestätigte das Außenministerium in Seoul am Freitag. Wangs letzter Seoulbesuch erfolgte im Dezember 2019.Außenministerin Kwang Kyung-wha und Wang werden voraussichtlich auch über den geplanten Seoulbesuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping binnen dieses Jahres beraten, hieß es.Laut dem Außenministerium in Seoul werden sich beide Minister über die politische Lage auf der koreanischen Halbinsel und internationale Anliegen austauschen. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautet, würden die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten und der nächste Parteitag Nordkoreas im Januar ganz oben auf der Tagesordnung stehen.Wang wird im Anschluss an seinen zweitägigen Tokiobesuch nach Seoul kommen.