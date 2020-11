APEC-Gipfel: Moon bekräftigt internationale Kooperation im Kampf gegen Covid-19-Virus

Photo : YONHAP News

​Beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) hat der südkoreanische Staatspräsident Moon Jae-in die internationale Zusammenarbeit zur Überwindung der Corona-Pandemie bekräftigt.In seiner Rede stellte Moon zunächst Südkoreas Erfahrung zur Corona-Eindämmung vor. Moon sagte, dass Südkorea zur Förderung der zwischenstaatlichen Inklusivität humanitäre Hilfe im Wert von etwa 100 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt habe und seine Erfahrung mit der Welt teile.Anschließend erwähnte Moon den großartigen Traum von APEC, den Handel im asiatisch-pazifischen Raum zu liberalisieren und eine wirtschaftliche Gemeinschaft zu verwirklichen. Zur Erreichung dieses Ziels schlug Moon vor, inbesondere über den Verkehr von notwendigen Personen, darunter Geschäftsleuten, zu diskutieren.Man solle mehr Bemühungen unternehmen, damit die Krise nicht zu mehr Ungleichgewicht führe und eine Grundlage für eine inklusive Wiederbelebung geschaffen werde.Moon sagte, "Digital" und "Green New Deal" seien wichtige Achsen des südkoreanischen New-Deal-Konzepts. Diesbezüglich schlug er vor, eine balancierte Verbindung zwischen der digitalen Wirtschaft und der grünen Wirtschaft anzustreben.Unterdessen haben 21 Regierungs- und Staatschefs die "Vision 2040" als einen Entwurf für die Entwicklung von APEC für die kommenden 20 Jahre angenommen. Die Vision beinhaltet unter anderem das Versprechen für ein gemeinsames Wachstum der Pazifik-Anrainerstaaten.Am Wochenende wird Moon am G20-Gipfel teilnehmen. Am ersten Tag soll über die Überwindung der Corona-Pandemie und das Wachstum sowie die Wiederbelebung des Arbeitsmarktes beraten werden. Am zweiten Tag sollen die Unterstützung der bedürftigen Schichten, der Umweltschutz und Maßnahmen im Klimawandel zur Sprache kommen. Weitere Hauptthemen sind die internationale Kooperation im Kampf gegen das Covid-19-Virus sowie die Entwicklung und die Verteilung des Corona-Impfstoffes.