Südkorea beschließt Verschärfung der Coronaregeln in der Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine Verschärfung der Coronaregeln in der Hauptstadtregion und im Südwesten des Landes beschlossen.Die Katastrophenschutzzentrale teilte am Sonntag mit, dass ab Dienstag im Großraum Seoul zwei Wochen lang Stufe zwei, die dritthöchste Corona-Warnstufe des fünfstufigen Systems, gelten werde. Für die Provinzen Nord- und Süd-Jeolla wurde Stufe 1,5 beschlossen.Alarmstufe zwei bedeutet, dass Versammlungen von 100 oder mehr Menschen verboten sind. Einrichtungen, in denen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, darunter Nachtclubs und Bars, müssen ihren Betrieb vorübergehend einstellen.In Restaurants können Gäste bis 21 Uhr speisen, danach dürfen die Betreiber Essen nur noch zum Mitnehmen oder einen Lieferservice anbieten. In Cafés ist das Essen und Trinken nicht erlaubt, sie dürfen Kaffee und Snacks nur zum Mitnehmen anbieten oder liefern.Indoor-Sportstätten müssen um 21 Uhr schließen.Auch für die Schulen wurden erneut strengere Beschränkungen beschlossen. Nur ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in Kindergärten sowie an Grund- und Mittelschulen darf ab morgen für den Präsenzunterricht in die Schule kommen. Für Oberschulen gilt eine Beschränkung von zwei Dritteln.