Warnung vor Kältewelle für einige Landesteile ausgegeben

Photo : YONHAP News

Für das Binnenland der zentralen Gebiete und der Provinz Nord-Gyeongsang ist eine Warnung vor einer Kältewelle ausgegeben worden.Dort fielen an den meisten Orten die Temperaturen am Morgen unter den Gefrierpunkt. Wegen starken Windes wird es auch in den Tagesstunden kalt sein.Die Tageshöchstwerte sollen landesweit zwischen fünf und 14 Grad liegen und damit niedriger als am Sonntag sein. In Seoul soll das Quecksilber auf sechs Grad klettern.In den meisten Regionen soll es überwiegend sonnig sein. An einigen Orten an der Westküste der Region Honam und auf Jeju wird dagegen mit Regen gerechnet.Im Meer um Südkorea werden hohe Wellen von zwei bis vier Metern erwartet, für einige Teile gilt eine Warnung vor starkem Wind und hohen Wellen.