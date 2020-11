Regierung bestimmt Zonen für Probebetrieb selbstfahrender Autos

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat landesweit sechs Regionen zu Zonen für den Probebetrieb selbstfahrender Fahrzeuge bestimmt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, Seoul, Nord-Chungcheong, Sejong, Gwangju, Daegu und Jeju zu solchen Zonen bestimmt zu haben. Dort würden Projekte privater Unternehmen zur Erprobung autonomer Fahrdienste unterstützt.Es werden verschiedene Arten autonomer Fahrdienste probeweise angeboten. In Seoul ist ein Pendelbusdienst zwischen einem U-Bahnhof und Gewerbe- sowie Wohnvierteln in Sangam-dong im Westen geplant. In Gwangju werden selbstfahrende Straßenkehr- und Müllfahrzeuge eingesetzt.Private Unternehmen können mit einer Genehmigung der Regierung in den Zonen Transportdienste gegen Entgelt probeweise anbieten.