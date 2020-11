Sport Südkoreanerin Kim Sei-young feiert zweiten Saisonsieg auf US-Profigolftour LPGA

Die Südkoreanerin Kim Sei-young hat auf der US-Profigolftour LPGA ihren zweiten Saisonsieg gefeiert.



Kim gewann am Sonntag den Titel am Pelican Golf Club in Florida mit drei Schlägen Vorsprung vor der US-Amerikanerin Ally McDonald.



Die Nummer zwei der Weltrangliste siegte mit 14 Schlägen unter Par und kassierte ein Preisgeld in Höhe von 225.000 Dollar. Damit rückte sie an die Spitze der Geldrangliste vor.



Auch in der Wertung der Spielerin des Jahres liegt sie nun mit 106 Punkten in Führung. Sie löste Landsmännin Park In-bee an der Spitze ab, die bei den Pelican Women's Championship nicht an den Start gegangen war.



Kim hatte sich im letzten Monat bei den KPMG Women's PGA Championship ihren ersten Major-Sieg gesichert. Der jüngste Erfolg war der 12. Turniersieg ihrer Profikarriere.