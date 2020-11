Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat in der Premier League zum neunten Mal in dieser Saison getroffen.Der Stürmer traf am Samstag (Ortszeit) im Heimspiel gegen Manchester City in der fünften Minute zur 1:0-Führung seines Klubs.Es war Sons elfter Saisontreffer und neunter Ligatreffer. Damit wurde der südkoreanische Nationalspieler wieder alleiniger Führender der Torschützenliste der Premier League.Tottenham gewann das Spiel mit 2:0 und rückte mit 20 Punkten an die Spitze der Tabelle vor.